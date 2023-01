Ecce, advénit dominátor Dóminus: et regnum in manu eius et potéstas et impérium. Ps 71:1

Deus, iudícium tuum Regi da: et iustítiam tuam Fílio Regis.

V. Glória Patri, et Fílio, et Spirítui Sancto.

R. Sicut erat in princípio, et nunc, et semper, et in saecula saeculórum. Amen

